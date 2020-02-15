لهذا السبب "تسلا" تستدعي 3183 سيارة كهربائية

كتب: باسل الحلواني تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" استدعاء 3183 سيارة من طراز "موديل إكس" فى الصين، بعد اكتشاف عيب يهدد سلامة الركاب، في سيارتها "موديل إكس". ووفقاً لبيان صادر عن مصلحة الدولة الصينية لتنيظم السوق، Advertisements فإن الاستدعاء سيبدأ يوم 7 يونيو القادم ويشمل سيارات "موديل إكس" المستوردة التى صنعت خلال الفترة بين 15 أبريل عام 2016 و 16 أكتوبر 2016. فإن الاستدعاء سيبدأ يوم 7 يونيو القادم ويشمل سيارات "موديل إكس" المستوردة التى صنعت خلال الفترة بين 15 أبريل عام 2016 و 16 أكتوبر 2016. وقالت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، إن البراغى "مسامير التثبيت"، المستخدمة فى تثبيت محركات التوجيه فى صندوق التروس قد تتكسر أو تتآكل عند تعرضها لبيئة فيها نسبة أملاح عالية، ما يتسبب فى فقدان السيارات للقوة المساعدة فى التوجيه، ويزيد مخاطر السلامة، منوهة إلى أن الشركة المعنية ستستبدل الأجزاء المعيبة مجانا.

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