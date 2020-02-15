“رسميا” حظر استيراد التوك توك في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – حظرت الهيئة العامة للمواصفات السعودية استيراد دراجات “التوك توك” ثلاثية العجلات، والآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانتها أقل من 125، وذلك استناداً لـلائحة الفنية لاستيراد الدراجات الآلية.

كما صنّفت اللائحة الدراجات إلى نارية وآلية كهربائية مدفوعة بمحرك احتراقي داخلي أو كهربائي أو من مصدر طاقة أخرى، وكل سيارة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

وأوضحت الهيئة أن الموّرد عليه أن يلتزم عند استيراد الدراجات الآلية والنارية باستيفاء أداء المكابح، ومنع الضوضاء، وانبعاثات العادم، والثبات والسرعة القصوى، وضغط خزان الوقود، والقفل ضد السرقة.

وأخيراً، تخضع الدراجات النارية والآلية إلى نظام المرور والفحص الفني الدوري والتأمين، مع إلزام سائقيها بوسائل الحماية والوقاية.