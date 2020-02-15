سر إيقاف إنتاج دودج فايبر.. وهل تعود للحياة مجدداً؟

الخليج ٣٦٥ نت – كانت دودج فايبر دائماً سيارة مثيرة للإهتمام، حيث كانت سيارة منخفضة الركوب تتميز بهيكل عريض، كما أنها تستمد قوتها من محرك V10 سعة 8.4 لتر الهائل، حيث كانت فايبر هي الترجمة الحرفية للأداء القوي.

ولكن للأسف، كان الجيل الخامس من سيارة دودج فايبر لا يمتلك مساحة رأس كافية في المقصورة تكفي لاستيعاب الوسائد الهوائية الجانبية، والتي أصبحت قياسية وإلزامية في الولايات المتحدة في 2017، وعلى ما يبدو كان رفع خط سقف فايبر ليناسب الوسائد الهوائية أمراً مكلفاً بالنسبة لدودج، لذا توقف الإنتاج.

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بالتأكيد فإن تطوير السيارات الجديدة من الألف إلى الياء يكلف الكثير من المال، ولكن تعديل سيارة فايبر مكلف أيضاً، ونظراً للمبيعات الضعيفة نسبياً لسيارة فايبر، فيبدو أن الشركة لم تجد الدعم الكافي لتطوير دودج فايبر وحل المشكلة التي تسببت في وقف مبيعاتها.

يذكر أنه كانت هناك تقارير تفيد بأن فيات كرايسلر تخطط لإحياء فايبر، ولكنها لن تحصل على محرك V10، على أن يبدأ الإنتاج في غضون العام أو العامين المقبلين، وهو ما لمح إليه رئيس قسم التصميم في فيات كرايسلر بأنه يريد عودة فايبر “في حياته” حسب قوله.