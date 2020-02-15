تعرف على خطط كيا لإطلاق 11 سيارة كهربائية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مع انطلاق عام 2020، أعلنت كيا عن استراتيجيتها الطموحة الجديدة لكهربة سياراتها، مع استثمار ضخم بقيمة 25 مليار دولار، حيث أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية عن خطتها لإطلاق 11 طراز كهربائي بالكامل بحلول 2025، وفي الوقت نفسه أعلنت أننا يمكن أن ننتظر وصول السيارة الكهربائية التالية في 2021، لكنها لم تكشف أي تفاصيل أخرى.

وفقاً لتقارير حديثة، ستستند سيارة كيا القادمة على سيارة Imagine الاختبارية التي تم الكشف عنها في معرض جنيف العام الماضي، وسيتم الكشف عنها في 2021، ويقال إنها ستحصل على اسم جديد وستوضع أعلى نيرو EV وسول EV في تشكيلة الشركة.

Advertisements

الجدير بالذكر أن السيارة الكهربائية الجديدة من كيا ستُبنى على منصة جديدة تشاركها الشركة مع هيونداي، والتي سيتم استخدامها في مجموعة من سيارات الـ SUV والسيدان القوية والكبيرة في المستقبل، وفيما يتعلق بالمواصفات، فتقول كيا أن النطاق الكهربي لسيارتها القادمة في 2021 سيكون 499 كم لكل شحنة تقريباً، مع إمكانية شحن السيارة من 20 إلى 80% في حوالي 20 دقيقة بفضل نظام 800V.

في النهاية، أشار الرئيس التنفيذي لعمليات كيا في أوروبا إلى أن كيا قد تستخدم تقنيات شركة ريماك كجزء من استثماراتها البالغة 90 مليون دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية عالية الأداء.