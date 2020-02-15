"سوبارو" تستدعي 81260 سيارة بسبب عيب خطير

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة "سوبارو" اليابانية لصناعة السيارات استدعاء 81260 سيارة تم بيعها فى السوق الصينية، موضحة أن الاستدعاء، الذى سيبدأ فى يوم 14 مارس، يشمل سيارات "فورستر" المستوردة

المصنعة بين 25 مارس 2013 و 25 ديسمبر 2015.

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وحول سبب الاستدعاء أكدت مصلحة الدولة الصينية، في بيان رسمي لها، أنه أثناء القيادة،

قد يحدث تآكل فى وحدة التعليق الخلفى للمركبات المتأثرة أو تتعرض للكسر فى بعض الظروف.

وأضاف البيان أن هذا العيب يؤثر على أداء السيارة واستقرارها، ويشكل مخاطر على السلامة، لافتة إلى أن "سوبارو" ستفحص وتصلح الأجزاء التالفة بجميع المركبات المتأثرة.