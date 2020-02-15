"هيونداي" تطرح الجيل الجديد من i30 N

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، أول سيارة عالية الأداء من طراز i30 N، لتعزز بذلك من حضورها عالمياً في عالم المركبات الرياضية وعالية الأداء، وذلك بمدينة كيب تاون، في جنوب إفريقيا.

ومن المنتظر إطلاق الجيل الجديد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قريباً، ويعد طراز سيارات i30 N، الأول من نوعه الذي ينتجه قسم N الرياضي لدى شركة هيونداي موتور.

وزودت سيارة هيونداي بتقنيات متقدمة وعناية خاصة بالسائق، ليسهل استخدام التصميم الجديد في التنقل والسفر، إلى جانب قدرتها على خوض السباقات.

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تحمل السيارة محرك بنزين توربيني بأربع أسطوانات سعة 1 998 سم مكعب، ويبلغ الحد الأقصى لإنتاج الطاقة 202 كيلو وات في 6000 دورة / دقيقة، ويتم تحقيق أقصى عزم دوران من 1 إلى 4 700 دورة / دقيقة.

كما تم توصيل الطاقة للإطارات الأمامية من خلال علبة تروس يدوية بست سرعات، تتضمن خمسة أنظمة مختلفة للقيادة هي ECO الاقتصادي و NORMAL التقليدي والنظام الرياضي N و نظام N القابل للتعديل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زرين مخصصين موجودين في عجلة قيادة السيارة.

تتمتع السيارة بخاصية مدمجة لضبط السرعة ودورات المحرك، عندما يغير السائق بين أشكال القيادة، ما يضمن الانتقال السلس للتروس.

من ضمن المميزات في الطراز الجديد i30 N كذلك تصميم كاتم الصوت المزدوج الذي يساعد على التركيز في القيادة.