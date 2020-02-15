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بعد تحذيرات الأرصاد.. هذا ما يجب عليك فعله لتجنب الرياح الشديدة أثناء القيادة

حذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لتقلبات جوية خلال الأيام المقبلة، متمثلة في هبوب الرياح وتسائقط لأمطار وانخفاض الحرارة، ووجه نادي السيارات ADAC الألماني نصائح للسائقين أثناء قيادة السيارة للتعامل مع الرياح الشديد.

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ونصح خبراء النادي الألماني السائقين بتوخي الحذر عندما تزداد قوة الرياح؛ حيث ينبغي تجنب الطرق، التي تنتشر عليها الأشجار، والتي قد تتسبب العواصف في اقتلاعها أو حتى سقوط بعض فروعها على الطريق.

ويجب على قائد السيارة إبطاء السرعة، وهو ما يساعد على التحكم في السيارة بسهولة أكبر، والتفاعل بشكل أسرع مع المواقف المفاجئة.

وينصح الخبراء الألمان بعدم قيادة السيارات مطلقا في حالة العواصف الشديدة؛ نظرا لأن الرياح الشديدة قد تزيح السيارة عن مسارها.