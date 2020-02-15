20 ألف جنيه تراجعاً في أسعار هوندا سيفيك

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة الفطيم مصر للتجارة وكيل علامة هوندا اليابانية في مصر تخفيضات تصل إلى 20 ألف جنيه، على أسعار هوندا سيفيك.

وتراجع سعر هوندا سيفيك التي تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات ليسجل 459 ألف

جنيه بدلاً من 479 ألف جنيه..

وكانت هوندا سيفيك قد بدأت عام 2019 بسعر 535 ألف جنيه، انخفضت بعدها حتى 449 ألف جنيه عندما أعلنت هوندا عن حصولها

على شهادة اليورو وان بعد ٣ سنوات على طرح السيارة محلياً.

وتراجعت هوندا مصر بعدها ب25 يوماً بزعم أنها بسبب خطأ ما لم تحصل على شهادة اليورو وان وأن الشركة اليابانية ستدعم طراز هوندا سيفيك محلياً ليصل سعره حتى 492 ألف جنيه بزيادة بقيمة 43 ألف جنيه..