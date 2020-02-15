كتب: باسل الحلواني تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة مازيراتي، إنتاج سيارة رياضية جديدة متعددة الاستخدامات SUV، بمصنع كاسينو الإيطالي بجوار موديلات ألفا روميو ستيلفيو وجوليا، بعد استثمار بقيمة 800 مليون يورو في المصنع. ستيلفيو وجوليا، بعد استثمار بقيمة 800 مليون يورو في المصنع. ومن المتوقع انطلاق السيارة الجديدة في 2021 بمولد كهربائي وجسد أصغر من مازيراتي ليفانتي، لتنافس مرسيدس GLC واودي Q5 وبي ام دبليو X3 وغيرهم. 2021 بمولد كهربائي وجسد أصغر من مازيراتي ليفانتي، لتنافس مرسيدس GLC واودي Q5 وبي ام دبليو X3 وغيرهم. وكانت مازيراتي قد أعلنت أن جميع موديلاتها القادمة ستكون هجينة أو كهربائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مازيراتي تطرح سيارة SUV جديدة في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.