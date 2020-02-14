تخفيضات تصل إلى 12 ألف جنيه على إ م جي 6

كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة المنصور إم جي، وكيل علامة إ م جي في مصر، تخفيضاً على أسعار سيارتها "إم جي 6"، ترواحت بين 7 إلى 12 ألف جنيه.
استقرت أسعار إم جي 6 موديل 2020 عند مستوي 279990 جنيه للفئة الأولى، فى حين تراجعت الفئة الثانية لتصبح بسعر 299990 جنيهًا، بدلاً من 306990جنيهًا، فيما هبطت الفئة الثالثة إلى 324990 جنيه، مقارنة بنحو 336990 جنيهًا.
انخفضت الفئة الرابعة والأعلى تجهيزًا من أم جي 6 لتأتي بسعر 329990 جنيهًا مقابل 339990 جنيهًا فى السابق بتخفيض بلغ 10 الآف جنيه.
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