كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاديلاك تخطط لتوفير تجربة محرك "بلاكوينج" في سياراتها القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الراهن، لا تخطط كاديلاك لإنتاج سيارات بلاكوينج، ولكنها أعلنت الشركة عن توفير تجربة مقاربة لباقي سياراتها المقبلة.

ويبدو أن محرك بلاكوينج لا يمكن وضعه في حجرة محرك كاديلاك CT4 أو CT5 الصغيرة مقارنة بمثيلتها في CT6، بدلاً من ذلك ستستعمل كاديلاك محرك V8 عالي الأداء أقدم من محرك بلاكوينج بعكس ما كان متوقعاً.

وقال Steve Carlisle، رئيس كاديلاك: "لقد تعلمنا الكثير من بلاكوينج. إنها فكرة يحبها الناس. لذلك سيكون لمسة من بلاكوينج في السيارات الأخرى التي سنقدمها".