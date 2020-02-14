تمتلك سيارة؟.. تعرف على نصائح المدرسة السعودية للقيادة

الخليج ٣٦٥ نت – قدّمت المدرسة السعودية للقيادة عدد من النصائح أثناء القيادة؛ حفاظاً على سلامة سائق السيارة ومن معه وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين آيضاً، وتشمل النصائح ما يلي: يجب تهدئة سرعة السيارة: وذلك لأنه كلما أسرعت بسيارتك أصبح الوقت الذي تحتاجه لاتخاذ رد الفعل أقل، وبالتالي تزداد معدلات الخطورة مع احتمالات زيادة معدلات الحوادث.

الانشغال بالهاتف الجوال أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث: خاصة الاتصال بالآخرين أو إرسال الرسائل النصية.

يجب الانتباه إلى ما يدور حولك في الطريق: فهناك الكثير من الأحداث المفاجئة التي يمكن أن تحدث في الطريق، حيث أن سائق السيارة قد لا يكون المتسبب في وقوع الحوادث ولكنه يجب أن يحذر من السائقين الآخرين الذين قد يتسببون في وقوع الحوادث.

ضرورة تجهيز السيارة قبل الإنطلاق: وذلك بإعداد المرايا بصورة مناسبة والتأكد من أن المقعد في وضع راحة مناسب وربط حزام الأمان وجعله على وضعية مريحة لك.

يجب ترك مسافة للأمان بينك وبين السيارات الأخري أمامك: لأن الكبح المفاجيء للسيارات في المقدمة قد يؤدي إلى الحوادث في حال عدم ترك مسافة أمان.

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