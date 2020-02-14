مازيراتي تعلن عن SUV جديدة كليا لعام 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مازيراتي عن تطوير SUV جديدة وإنتاجها في مصنع كاسينو الإيطالي بجوار موديلات الفا روميو ستيلفيو وجوليا، بعد استثمار بقيمة 800 مليون يورو في المصنع (ما يعادل 3.26 مليار ريال).

مازيراتي أعلنت بالفعل مسبقا أن جميع موديلاتها القادمة ستكون هجينة أو كهربائية، وبالعودة للـ SUV الجديدة فمن المتوقع انطلاقها في 2021 بمولد كهربائي وجسد أصغر من مازيراتي ليفانتي، لتنافس مرسيدس GLC واودي Q5 وبي ام دبليو X3 وغيرهم.

كما أكدت مازيراتي على طرح سيارة خارقة جديدة في 2020، والتي تم التمهيد لها بسيارة الفيري الاختبارية المذهلة، كما أعلنت الشركة أن أول موديل هجين لها سيكون “جيبلي” القادمة لاحقا هذا العام، مع انطلاقه في الصين أولا ثم الأسواق العالمية لاحقا.

وأخيرا أعلنت مازيراتي أن الأجيال القادمة لجران توريزمو وجران كابريو ستنتقل للمولدات الكهربائية كذلك مع بدء الإنتاج في 2021.