وقف إنتاج مرسيدس S-Class كوبيه وكشف لهذه الأسباب

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب تدشين الجيل الجديد لمرسيدس S-Class؛ أشارت تقارير إلى توقف نسخ الكوبيه والكشف ضمن جهود دايملر الهائلة لخفض النفقات وتبسيط مجال الشركة وتسريح 15,000 وظيفة.

مجلة Handelsblatt الألمانية نقلت عن مصادر في دايملر أن القرار تم اتخاذه للتخلي عن S-Class كوبيه وكشف لتوفير النفقات، ويأتي هذا رغم استخدام الكوبيه والكشف لنفس منصة السيدان بدل منصة خاصة بهم، وهو خيار كان سيكون مكلفا للغاية.

Advertisements

قرار التخلي عن الكوبيه والكشف ليس مفاجئا لأن السيدان أنجح منهم بكثير في المبيعات، كما أشارت المجلة أن الجيل الثالث لـ CLS وموديل AMG GT الحالي بأربعة أبواب قد يتوقف تطويرهم كذلك مع نهاية عمرهم الحالي، واستبدالهم بموديل كهربائي واحد.

وبينما سيتقلص مجال الـ S-Class مع توقف الكوبيه والكشف، تستعد مرسيدس لطرح نسخة كهربائية بالكامل للموديل باسم EQS والمتوقع تقديمها في 2021.