“بالصور” توم هانكس يتصور مع أغرب السيارات القديمة

الخليج ٣٦٥ نت – يعد توم هانكس من أبرز ممثلي هوليوود، ويعرف بأدواره الكوميدية الرائعة، وقدم الكثير من الأفلام العظيمة وترشح لـ5 جوائز أوسكار وحصل عليها مرتين.



ويشتهر هانكس بامتلاكه حس فكاهي كبير، ومن هواياته العجيبة حبه للتصوير بجانب السيارات الغريبة، حيث نجد حسابه على تويتر ممتلئ بصوره مع أغرب السيارات وأقدمها.

وينشر هانكس هذه الصور على حسابه بطريقة كوميدية، مع وضع تعليق يقول فيه أنها سيارته الجديدة، مع أنها تكون غالباً من طراز قديم جدأ.

وبات هانكس من أشهر النجوم وأكثرهم بحثا على التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معه عدد كبير من المتابعين لحبهم شخصيته الفكاهية، ونقدم لكم عدد من تغريداته الظريفة على حسابه على تويتر مصحوبة ببعض من صورة مع هذه السيارات الغريبة.