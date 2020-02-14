مرسيدس X-Class تحصل على إصدارات نهائية معدلة لتوديعها

الخليج ٣٦٥ نت – مع إعلان مرسيدس عن وقف إنتاج X-Class بيك اب الفاخرة في نهاية مايو لضعف مبيعاتها، قررت شركة Carlex Design البولندية طرح إصدارين خاصين معدلين للبيك اب لتوديعها. السيارة الأولى باسم “الإصدار النهائي الوعر” والثانية باسم “الإصدار النهائي المتطرف\اكستريم”، كلاهما باكسسوارات خارجية فريدة وداخليات مختلفة تماما. Advertisements أهم اختلاف بين الإصدارين هو اللون.. حيث يأتي الإصدار النهائي الوعر بلون أحمر براق للخارجية والجلود الداخلية، مع لون أسود للإصدار المتطرف.. وتشمل تعديلات البيك اب إضافات كربونية للخارجية وعمود ضوئي ليزر LED للسقف وعتبات جانبية سميكة وإطارات لجميع أنواع التضاريس. كما تغيرت الداخلية بالكامل بفضل استخدام جلود جديدة فاخرة سوداء أو حمراء مع لوحة قيادة كربونية ومقاعد رياضية ومقود جلدي جديد وتخييط أحمر أنيق على مساند الأذرع والمزيد.

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