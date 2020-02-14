كاديلاك اسكاليد 2021 تظهر بشكل توقعي على هيئة نسخة أداء خاصة هائلة الحجم

الخليج ٣٦٥ نت – كاديلاك اسكاليد 2021 هي واحدة من أهم الـ SUVs الفاخرة القادمة، وقد تساءل البعض عن احتماليات تطوير نسخة V خاصة عالية الأداء بطول 5.7 متر ووزن يماثل الأفيال الأفريقية العملاقة.

رغم غرابة فكرة كهذه إلا أن نهم السوق تجاه الـ SUV لا ينقطع، ومن يدري، نسخة كهذه لاسكاليد قد تجد لنفسها مجالا صغيرا تنافس فيه بالأسواق.

في الصورة التوقعية المرفقة، نرى تغيير شكل المصد الأمامي ووضع فتحات هواء أكبر وغطاء محرك عضلي جديد وبعض اللمسات السوداء مع استخدام الأسود للسقف والجنوط كذلك.

بالطبع اسكاليد V ستحتاج لمحرك أقوى من محرك التيربو ديزل 3.0 لتر الحالي بقوة 277 حصان، بجوار محرك V8 سعة 6.2 لتر آخر بقوة 420 حصان.. وهذا المحرك الثاني قد يتم تحسين قوته إلى 550 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر كما هو الحال في موديلات CT6 و CT6 V، مع جير أوتوماتيكي 10 سرعات .. محرك كهذا سيليق حتما باسكاليد 2021 عالية الأداء.