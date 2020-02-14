تعرف على أسباب ضعف عزم السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت تتعرض السيارات إلى بعض المشاكل والأعطال، وأبرز هذه المشاكل هي ضعف عزم السيارة خاصة عند صعود المرتفعات، وهناك عدد من الأسباب تؤثر على قوة دفع السيارة.



ولعدم دراية بعض قائدي السيارات أسباب حدوث هذه المشكلة، نقدمها لكم هنا حتى يتم معالجتها.

1- مضخة الوقود



تعتبر مضخة الوقود من أبرز الأجزاء التي تساعد في عمل المحرك بكفاءة عالية، حيث تقوم بضخ الوقود اللازم لعملية الاحتراق في المحرك، وفي حال تلف هذا الجزء الهام تقل نسبة الوقود المرسلة للمحرك، مما يسبب ضعف عزم السيارة.

2- فلتر الهواء



يعمل فلتر الهواء على السماح للهواء بالدخول للمحرك من أجل عملية الاحتراق، وفي حال تعرضه لانسداد فإن كمية الهواء الداخلة للمحرك تنخفض، وبالتالي تضعف قدرة وعزم المحرك.

3- ناقل الحركة



يعتبر القير أو ناقل الحركة من أبرز الأجزاء المسؤولة عن حركة السيارة، وفي حال تعرض مكوناته الداخلية للتلف مثل الديسك أو الأسطوانة فإن قدرته على تحريك السيارة تنخفض جدأ ويقل عزمها بشكل كبير.

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5- حساس الأوكسجين



حساس الأوكسجين أو ما يسمى «بحساس الشكمان» هو أحد الحساسات الهامة في السيارة، حيث أنه المسؤول عن مزج الهواء والبنزين بكميات معينة، وفي حال تعرضه للخلل ينتج عنه ضعف سحب السيارة.

6- البنزين



رداءة الوقود أو احتواءه على الشوائب، يجعل عملية الاحتراق داخل المحرك غير مكتملة، وبالتالي تنخفض كفاءة المحرك وتقل قوته.

7- البوجيهات



في حالة وجود مشاكل في البوجيهات (شمعات الاحتراق)، فإنها تؤثر على عزم السيارة، حيث أنها المسؤولة عن أرسال الشرار اللازم لعملية الاحتراق في المحرك، مع ملاحظة أنه يجب تغييرها كل 40 ألف كيلومتر.

8- انسداد البخاخات



إذا كانت البخاخات “رشاشات” المحرك متسخة، تؤدي أيضاً لهذه المشكلة، ويمكن حلها بسكب سائل تنظيف الرشاشات في خزان الوقود.