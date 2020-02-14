فولفو تستخدم زجاجات البلاستيك وشبكات الصيد بصناعة مقصورة سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “بولستار” التابعة لمجموعة فولفو السويدية لصناعة السيارات، عن عزمها على استخدام الزجاجات البلاستيكية وشبكات الصيد القديمة وخيوط الكتان المعاد تدويرها، في صناعة بعض الأجزاء في مقصورة سياراتها.

جاء قرار بولستار في استخدام مخلفات البلاستيك، بعد توجه العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات نحو استخدام خامات صديقة للبيئة في تصنيع سياراتها.

وكانت فورد أحدى هذه الشركات التي أعلنت في وقت سابق عن شراكة جديدة مع “ماكدونالدز” لاستخدام نفايات حبوب القهوة الخاصة بالسلسلة لإنشاء مكونات جديدة للسيارات.

وأوضحت بولستار أن هذه الخامات المعاد تدويرها، تختلف عن بعض المواد الحيوية الأخرى، لأنها لا تعتمد على استخدام خامات تستخدم في الصناعات الغذائية.

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وأضافت الشركة أن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية سيساعد على تقليل كميات المواد البلاستيكية المستخدمة في تجهيز المقصورة بنسبة تصل إلى 80%، بالإضافة إلى أنها ستكون أقوى وأخف وزنا من المواد البلاستيكية التقليدية.

كما كشفت الشركة السويدية عن تخطيطها لاستخدام خامة فريدة في تغطية مقاعد السيارات، تعتمد بنسبة 100% على خيوط مصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها.

ووفقاً لخطة الشركة، فإنه سيتم تجهيز مقصورات السيارات أيضا بخامات الفلين المعاد تدويره وشبكات الصيد المستعملة وسدادات الزجاجات.