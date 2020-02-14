كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يدفع "فيات كرايسلر" لوقف الإنتاج في مصنع صربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مطلعة لـ"أوتوموتيف نيوز أوروبا" إن شركة فيات كرايسلر للسيارات تخطط لإيقاف عمليات الإنتاج في مصنعها في صربيا بسبب نقص قطع الغيار من الصين بعد تفشي فيروس كورونا.

يمثل هذا التوقف المرة الأولى التي تضطر فيها شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات إلى التوقف عن العمل في منشأة في أوروبا بسبب فيروس كورونا.

وكشفت المصادر الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لمناقشة مداولات سرية إن منشأة كراغوييفاتش التابعة لصناعة السيارات في صربيا، والتي تنتج سيارة فيات 500 لتر، ستوقف التصنيع مؤقتًا بسبب عدم وجود نظام صوتي وأجزاء إلكترونية أخرى مصدرها الصين.

ورفض متحدث باسم فيات كرايسلر التعليق.

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وكانت الشركة قد أعلنت في 6 فبراير أنها قد تضطر إلى إغلاق مصنع أوروبي مؤقتًا في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع إذا استمر تأثير الفيروس في الانتشار، مما أدى إلى مشكلات في خطوط الإمداد.

يذكر أنه قد بلغ الإنتاج في المصنع حوالي 40،000 وحدة في العام الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصربية، أو ربع الطاقة الإجمالية.

ذكرت صحيفة بلغراد اليومية "داناس" في وقت سابق عن تحرك شركة صناعة السيارات لوقف الإنتاج في مصنع كراغوييفاتش.

وليس من الواضح إلى متى سيتوقف الإنتاج، ويخشى المسؤولون التنفيذيون في FCA من أن يكون توقفه طويل الأجل إذا لم يتراجع تفشي فيروس كورونا بحلول نهاية الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت صحيفة داناس.