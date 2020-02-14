مخالفات مرورية تصل غرامتها إلى 20 ألف ريال.. تعرف عليهم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، وإليك أبرز المخالفات المرورية أثناء السير وقيمة الغرامات المالية المقررة لكل مخالفة، وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة: تجاوز الإشارة الضوئية، غرامة مالية تتراوح بين 3000 و6000 ريال. التفحيط، عقوبته حجز السيارة 15 يوماً وغرامة تتراوح بين 20,000 و40,000 ريال. استخدام لوحات غير عائدة للسيارة، عقوبتها حجز السيارة حتى إزالة هذه المخالفة وغرامة مالية تتراوح بين 5,000 و10,000 ريال. عدم ربط حزام الأمان، غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يوماً يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى، أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين، ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد السيارة فقط، بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي. تجاوز السرعة بأكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة، غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال. تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ ساعة، غرامة تتراوح بين 300 و500 ريال. تجاوز السرعة بأكثر من 30كم/ساعة إلى 40كم/ ساعة، غرامة تتراوح بين 800 و1000 ريال. تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 40كم/ساعة إلى 50كم/ ساعة، غرامة تتراوح بين 1200 و1500 ريال. تجاوز السرعة المقرر بأكثر من 50كم/ساعة، غرامة تتراوح بين 1500 و2000 ريال. السير على أكتاف الطريق أو اعتلاء المسارات التي يُمنع القيادة بها، غرامة تبدأ من 1000 وتتجاوز الـ2000 ريال. عدم استخدام الأنوار في السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، مخالفة مرورية تتراوح بين 1000 و2000 ريال. تجاوز السرعة المحددة في المناطق التي يُمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات، غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 ريال. استخدام السائق أي جهاز محمول أثناء سير السيارة، غرامة تتراوح بين 500 و900 ريال. ملاحقة سيارات الطوارئ أثناء استعمالها المنبهات الخاصة، غرامة تتراوح بين 500 و900 ريال. عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف، غرامة تتراوح بين 500 و900 ريال. عدم التقيد بإشارات رجال المرور اليدوية عند تنظيمهم للحركة، وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية، غرامة تتراوح بين 500 و900 ريال.

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