ننشر أسعار الصيانة الدورية لـ"ساو ايست DX3" بعد طرحها رسمياً في مصر

كتب: باسل الحلواني

طرحت مجموعة IFG، وكيل علامة ساوايست في مصر، رسمياً طراز DX3، الذي يقدم بفئتينن التجهيزات، الفئة الأولى مزودة بناقل حركة يدوي من خمس سرعات بمحرك سعة 1500 سي سي متسوبيشي، يولد قوة مقدارها 120 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، بعزم أقصى يصل إلى 143 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويبلغ وزن السيارة 1285

كجم فارغة، وسيتم طرحها بسعر 234990 جنيه.

أما الفئة الثانية فتقدم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT الجيل الثالث من 8 سرعات مزود بمحرك مايفيك متسوبيشي بشاحن تيربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة مقدارها 156 حصانًا عند 5600 دورة في الدقيقة، وبعزم أقصى يصل إلى 225 نيوتن.متر عند

4500 دورة في الدقيقة، ويبلغ وزن السيارة 1340 كجم فارغة، وستقدم بسعر 264990 جنيهًا.

ونظراً لأن تكلفة الصيانة تعد من أهم مايبحث عنه العميل قبل إتمام عملية الشراء لأي سيارة.. تنشر "سيارات الوفد"، القائمة الكاملة لأسعار الصيانة الدورية للسيارة DX3، بداية من 3 آلاف كيلومتر، حتى 163 ألف كيلومتر، مع العلم أن وكيل السيارة يقدم ضمانا لنحو 160 ألف كيلو أو 6 سنوات، إلى جانب تقديم عروضاً مجانية خاصة بالصيانة الدورية كما هو موضح بالجدول التالي: