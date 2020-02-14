مرسيدس AMG تكشف عن قارب مستوحى من G63 بقوة 2,700 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت كل من مرسيدس AMG وسيجاريت ريسينق للمرة الثانية عشر، وهذا العام، للكشف عن قارب تيرانا AMG Edition الجديد في معرض ميامي الدولي للقوارب، وللاحتفال بهذا الأمر، كشفت مرسيدس عن AMG G63 إصدار سيجاريت الوحيد من نوعه.

في البداية، يمتلك القارب الكثير من القوة من ستة محركات V8 Mercury Racing 450R سوبرتشارجد، كل واحد يولد قوة 450 حصان ليصل المجموع إلى 2,700 حصان، وهو ما يسمح للقارب بالوصول إلى سرعة قصوى قدرها 129 كلم/سا، كما يمتلك جهاز تثبيت يعمل على تقليل اللف بنسبة 80% للمساعدة في الحفاظ على التوازن في المياه الهائجة.

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في الداخل، يمتلك القارب مواد تنجيد تأتي بمزيج اللونين البيج والأزرق الداكن، بالإضافة إلى مواد عاكسة للحرارة لتوفير تجربة ركوب أفضل، كما تتميز لوحة العدادات بشاشات رقمية كبيرة، في حين أن الهيكل عبارة عن سقف عاكس مقاوم للحرارة، ويمتلك القارب نظام صوتي من 29 مكبر بقدرة 5,200 واط، وفي الخلف، وتوجد مساحة لمن يرغب في إعداد الطعام تضم شواية وحوض، وأسفل سقف القارب، هناك أريكة وثلاجة وسرير كبير وحمام مع دش.

من جانبها، تتميز النسخة الوحيدة AMG G63 إصدار سيجاريت بنفس الطلاء الخارجي الأسود مع اللمسات الذهبية المعدنية، كما تمتلك جنوط قياس 22 بوصة، ومن الداخل، تمتلك السيارة تنجيد مصنوع من اللونين الأزرق الداكن والبيج، كما يظهر شعار سيجاريت ريسينق على الحصائر الأرضية ومقابض الأبواب.