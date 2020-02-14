مرسيدس فيجن مايباخ 6 تحتفظ بلقب إحدى أجمل السيارات في التاريخ “فيديو وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – الجمال في عين الناظر، وقد تبدو سيارة بالغة الجمال للبعض ولكن عادية لآخرين.. مع ذلك توجد سيارة ينطبق عليها مفهوم الجمال المذهل بجميع المعايير، فيجن مرسيدس مايباخ 6 كابريوليه.

هذه السيارة المكشوفة تم تقديمها في أغسطس 2017 ضمن فعاليات أسبوع سيارات مونتيري، وهي سيارة كهربائية بالكامل بتصميم يجسد مفهوم الجمال في أي عصر ومكان، سواء الآن أو بعد مئة عام.

رغم طول السيارة البالغ 6 أمتار إلا أن مرسيدس وضعت مقعدين فقط فيها، مع تزويدها بأربع موتورات كهربائية بقوة إجمالية 750 حصان ومدى 322 كيلومتر.

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وتحتاج السيارة إلى خمس دقائق فقط لشحن البطارية بما يكفي 96 كيلومتر من القيادة.. وبالنسبة لأرقام الأداء الأخرى فتتسارع السيارة الاختبارية إلى 96 كم\س في أقل من أربع ثواني، بسرعة قصوى 250 كم\س، ونرى هنا تجربة جديدة للسيارة من Supercar Blondie بامكانكم الاطلاع عليها.