هل سيتم إلغاء بورش ماكان بنزين بعد إطلاق نسختها الكهربائية؟

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الخليج ٣٦٥ نت – الجيل القادم من بورش ماكان سيكون كهربائيا بالكامل ولكن بورش لن تتخلى عن محركات البترول.. وقد أكدت الشركة الآن أنها ستستمر في بيع الجيل الحالي بمحركات بترولية بجوار الجيل الكهربائي الجديد.
ماكان الكهربائية القادمة ستعتمد على نفس شاصيه تايكان، وسيتم تقديمها في 2021 وإنتاجها في مدينة Leipzig الألمانية.
الجيل البترولي الحالي من ماكان سيحصل على تحديثات جمالية ليكون مشابها للجيل الجديد مع الاستمرار في بيع النسخة البترولية لثلاثة أعوام على الأقل بعد انطلاق الجيل الكهربائي.
بالطبع هذه حركة حذرة وجيدة من بورش، لأنه بينما تؤمن الشركة أن المستقبل كهربائي، إلا أن المبيعات الكهربائية ستظل متواضعة مقارنة بالموديلات التقليدية لأعوام قادمة، وماكان هي واحدة من أهم موديلات بورش، خاصة وأن مرسيدس EQC الكهربائية لم تحقق نجاحا مبهرا مع تسجيلها لمبيعات 1,413 سيارة فحسب في أوروبا منذ انطلاقها العام الماضي.
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