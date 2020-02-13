مازدا 6 2020 ستحصل على محرك ديزل تيربو جديد

الخليج ٣٦٥ نت – في 2019 قدمت مازدا محرك Skyactiv-D ديزل الجديد في موديل CX-5 كروس اوفر والآن حان دور مازدا 6، حيث تسربت مستندات تثبت أن محرك التيربو سعة 2.2 لتر بأربعة سلندر سينطلق بالفعل في مازدا 6 موديل 2020 بجير أوتوماتيكي 6 سرعات.

لا نعلم ما إذا كان المحرك سيتوفر بدفع أمامي أو رباعي أو الاثنين.. ويُذكر أن المحرك تصل قوته إلى 168 حصان مع عزم دوران 393 نيوتن.متر، ما يجعله أضعف من المحرك البترولي تيربو 2.5 لتر الحالي بقوة 250 حصان، ولكن 168 حصان يظل رقما جيدا لسيدان متوسطة الحجم.

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المستندات تثبت اهتمام مازدا بإطلاق محرك الديزل الجديد في السوق الأمريكي بشكل خاص، وهو توجه غريب بعض الشيء مع تذكر الجميع لتداعيات فضيحة انبعاثات الديزل لفولكس فاجن، والتي أدت لتراجع مبيعات الديزل في أمريكا وأوروبا.

وقد أشارت تقارير أن مازدا 6 ستحصل على جيل جديد قريبا.. ولنذكر أن الجيل الحالي انطلق في 2016 وحصل على تحديثات منتصف العمر في 2018، ويبدو واضحا انتقال مازدا لدورات عمرية للسيارات أقصر بكثير من الماضي، ربما تكتفي بخمسة أو ستة أعوام للجيل بدلا من ثمانية مثل المعتاد.