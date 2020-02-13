كارلوس غصن يرغب في تحويل قصته لفيلم هوليوود أو مسلسل تلفازي

الخليج ٣٦٥ نت – كارلوس غصن يعلم أن قصته مثيرة للغاية .. قصة هروبه من “الحكومة اليابانية المتواطئة مع شركته السابقة” حسب وجهة نظره.. غصن لن يكون في اليابان وقت بدء محاكمته بتهم التهرب الضريبي وسوء التصرف المالي، ولكنه قرر استخدام هوليوود للدفاع عن نفسه.

غصن قرر التعاقد مع أحد وكلاء هوليوود بهدف تحويل قصته إلى فيلم أو مسلسل تلفازي وإعطاء غصن نسبته من الأرباح، حسب تقرير مجلة بلومبورج.

غصن اختار مايكل اوفيتز، نفس وكيل براد بيت وجينيفر انستون وغيرهما من نجوم السينما الأمريكية، والآن سيساعد الرجل غصن “في تقييم مشاريع ومقترحات” لنقل قصته إلى الشاشة الصغيرة أو الكبيرة.

غصن قد يجد فرصة في خدمات البث عبر الإنترنت مثل نتفلكس وهولو وغيرهما، خاصة مع احتياج غصن للمال بعد تكاليف هروبه من اليابان، والتي وصلت إلى 15 مليون دولار (56 مليون ريال) تقريبا، بالإضافة إلى تخليه عن كفالة إطلاق سراحه للحكومة اليابانية بقيمة 14 مليون دولار (52.5 مليون ريال).