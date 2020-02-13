عرض الجميح للسيارات على شراء كاديلاك CT6 موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، امتلك CT6 وتمتّع بتجربة قيادة لا مثيل لها بأسعار مغرية وتمويل 0% مرابحة، 50% 50% لمدة سنتين. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كاديلاك CT6 موديل 2020: Advertisements السعر النقدي: 204,900 ريال (السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) مميزات العرض: 0% مرابحة، 50% 50% لمدة سنتين

ادفع الآن 107,999 ر.س. والباقي بعد سنتين (السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة)

معدل النسبة السنوية 9.81%

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 30 مارس 2020

العرض على سيارات مختارة من موديلات 2020-2019

الصور المستعملة لغرض الإعلان فقط صورة العرض:

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