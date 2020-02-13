تعرف على ترتيب اعتمادية علامات السيارات في 2020 بعد التجربة لـ 3 أعوام

الخليج ٣٦٥ نت – كشف مركز J.D. Power البحثي عن أحدث دراساته لاعتمادية السيارات، لنرى أن اعتمادية السيارات بعد التجربة لها بـ 3 أعوام تحسنت بشكل خاص في 2020 بـ 1.5% من 2019.

وصرح المركز أنه رغم استخدام المزيد من التقنيات المعقدة في السيارات إلا أن الاعتمادية الإجمالية تستمر في التحسن.. “لا يوجد شك في أن السيارات بعمر ثلاثة أعوام الآن أكثر اعتمادية من السيارات بنفس العمر في السنوات الماضية”.

مع ذلك أشار المركز إلى أن سيل التقنيات الجديدة التي تقدمها الشركات سواء للترفيه أو السلامة تضع ضغوطا على الاعتمادية لعرضة هذه الأنظمة للتلف بسهولة، لذا قد نرى استقرار مستويات الاعتمادية في وضعها الحالي لعدة أعوام.

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وبالنسبة لأفضل العلامات في الاعتمادية حسب دراسة المركز فهي:

جينيسيس، والتي حققت أعلى تقييمات وسط جميع علامات السيارات، كما تحسنت كاديلاك بقوة، وحصلت تويوتا على ست جوائز لموديلات افالون وسيينا وتندرا وفور رنر ولكزس GX ولكزس ES، بينما حصلت جنرال موتورز على خمس جوائز موثوقية.