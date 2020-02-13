“تقرير” تعرف على مختلف أنواع السيارات في الأسواق

الخليج ٣٦٥ نت – قسمت الشركات المصنعة للسيارات منتجاتها من السيارات إلى عدد من الفئات، وأرادت الشركات من هذا التقسيم، تعدد تصنيف السيارات لديها وهو ما يزيد من نسبة المبيعات، بالإضافة إلى سهولة استخدام هذا التصنيف لمحللي المبيعات، والتسويق عند مناقشة أرقام مبيعات السيارات، وبالطبع أن يجد المستهلك سيارة تلائمه بسعر مناسب.



لكن يوجد عدد كبير من الأشخاص حول العالم لا يدرون كيفية التفريق بين هذه الفئات، لذا خلال السطور التالية نوضح لكم فئات السيارات المختلفة، وعدد من السيارات التي تمثل هذه الفئات.

أولاً: سيارات سيدان Sedan



تعتبر سيارات السيدان هي أشهر فئة في تصنيفات السيارات، ويتمتع تصميمها بأربعة أبواب وهو ما يسمح بدخول الركاب بسهولة، وتعد أغلب السيارات الفاخرة من هذه الفئة، ومن أمثلتها هيونداي إلنترا، كيا سيراتو، ماروتي سوزوكي سياز.

ثانياً: سيارات هاتشباك Hatchback



تتميز هذه الفئة من السيارات بأن أبواب الصندوق تفتح للأعلى، ومن حيث التصميم فهي تعتبر سيارة صغيرة بثلاثة أبوابة (بابين والباب الخلفي) مثل فولكس واجن بولو جي تي آي، أو تأتي بخمسة أبواب (أربعة أبواب والباب الخلفي) مثل هيونداي جراند آي 10.

ثالثاً: السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV



هي فئة من السيارات يطلق عليها متعددة الاستخدامات، وهي مصممة للاستخدام على الطرقات الوعرة، وتأتي بثلاث أحجام، منها الحجم الصغير مثل تويوتا RAV4، ومتوسطة الحجم مثل بي إم دبليو X5، وكبيرة الحجم مثل لينكون نافيجيتور.

رابعاً: سيارات كروس أوفر Crossover

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هي فئة من السيارات تجمع مميزات كل من السيارات الرياضية متعددة الأغراض والهاتشباك، وتتميز بقدرتها على السير على الطرق غير الممهدة، لكنها تستخدم بنية أحادية الجسم بدلاً من منصة الهيكل، ومن السيارات التي تمثلها فولفو أس 60 كروس كانتري.

خامساً: سيارات مكشوفة Convertible



هي عبارة عن سيارات رياضية، تتمتع بسقف متحرك قابل للسحب، أو سطح علوي قابل للطي، ومن أمثلتها مرسيدس AMG SLC 43، وأودي A3 كابريوليه.

سادساً: سيارات كوبيه Coupe

صحيح أن مفهوم كوبيه كان يعني سيارات بمقعدين، إلا أن هذا تغير مؤخراً حيث أن الكوبيه يعني سيدان بأربعة أبواب ذات سقف مائل أو حتى SUV ذات سقف مائل.

سابعاً سيارات MPV



هي عبارة عن مركبات متعددة الأغراض MPV أو MUV باسم ناقلات الأشخاص، إنها مصممة لتوفير مساحة وراحة معززة للركاب مع صفين أو ثلاثة صفوف من المقاعد، والأبواب الكبيرة.