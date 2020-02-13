هيونداي تطلق الجيل الجديد من سيارتها N i30 الرياضية

هيونداي موتورز تطلق الجيل الجديد من سيارتها N i30 الرياضية في جنوب أفريقيا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة هيونداي موتور اليوم عن أول سيارة عالية الأداء من طراز i30 N، بمدينة كيب تاون، في جنوب إفريقيا لتعزز بذلك من حضورها عالمياً في عالم المركبات الرياضية والعالية الأداء، ومن المنتظر إطلاق الطراز الجديد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قريباً.

ويعد طراز سيارات i30 N، هو الأول من نوعه الذي ينتجه قسم N الرياضي لدى شركة هونداي موتور. وقد تم تطوير الجيل الجديد من السيارة بقدرات عالية لخوض مضامير السباقات الرياضية، وفي الوقت نفسه إمكانية استخدامه كسيارة مريحة وممتعة في قيادتها يوميا. بحيث قدمت هيونداي سيارتها الجديدة بتقنيات متقدمة وعناية خاصة بالسائق، ليسهل استخدام التصميم الجديد في التنقل والسفر، إلى جانب جهوزيتها لخوض السباقات.

كما يحتوي محرك سيارة i30 N على محرك بنزين توربيني بأربع أسطوانات سعة 1 998 سم مكعب، ويبلغ الحد الأقصى لإنتاج الطاقة 202 كيلو وات في 6000 دورة / دقيقة، ويتم تحقيق أقصى عزم دوران من 1 إلى 4 700 دورة / دقيقة.

وحسب التصميم الجديد للسيارة i30 N؛ يتم توصيل الطاقة للإطارات الأمامية من خلال علبة تروس يدوية بست سرعات، تتضمن خمسة أنظمة مختلفة للقيادة هي ECO الاقتصادي و NORMAL التقليدي والنظام الرياضي N و نظام N القابل للتعديل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زرين مخصصين موجودين في عجلة قيادة السيارة.

وتشمل سيارة i30 N على خاصية مدمجة لضبط السرعة ودورات المحرك، عندما يغير السائق بين أشكال القيادة، مما يضمن الانتقال السلس للتروس. ومن ضمن المميزات في الطراز الجديد i30 N كذلك تصميم كاتم الصوت المزدوج الذي يساعد على التركيز في القيادة.

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وقال نيل لينش الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي في جنوب إفريقيا بمناسبة إطلاق سيارة i30 N عالية الأداء: “تعد i30 N واحدة من أكثر سيارات هيونداي تحديا وإثارة في السنوات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على القدرات الاستثنائية والمهارات العالية لمصممي ومهندسي الشركة الذين استطاعوا تقديم معايير جديدة للسيارات، فسيارة i30 N عالية الأداء بتصميمها الجديد تقدم تجربة قيادة فريدة وممتعة، ولهذا نحن على ثقة من أن لها مستقبلا واعدا في جنوب إفريقيا، فقد استطعنا بيع أكثر من 20000 وحدة منها في جميع أنحاء أوروبا منذ طرحناها لأول مرة في عام 2017، حتي أننا أطلقنا عليا وصف مغير اللعبة”.

يتميز الموديل الجديد من سيارات i30 N أيضًا بإطارات أنيقة مقاس 19 بوصة مع إطارات Pirelli P-Zero عالية الأداء طراز 235 / 35R19 ومكابح حمراء سميكة تتزين بشعار “N”، فضلا عن مصدات للصدمات القوية، وفتحات الهواء الأكبر، وخلفية ديناميكية مع ضوء فرامل ثلاثي، وعادم كاتم للصوت مزدوج يكمل المظهر الرياضي الأنيق للسيارة.

وجاء تصميم سيارات i30 N مستوحى من سيارات هيونداي للسباق، ويمتاز بخاصية إرجاء التحكم الإلكتروني (ECS) ونظام التحكم في الانزلاق، الذي يضمن قيادة مبهجة تتسم بإمكانات الانحناء التي تتوافق مع التصميم المثير للسيارة الهاتشباك.

يمكن للعملاء الاختيار من بين خمسة ألوان مثيرة حسب تفضيلاتهم هي: الأبيض النقي والأسود الفانتوم، والأحمر الصريح والرمادي والازرق.