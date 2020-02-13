نصائح هامة للمسافرين للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا بصورة كبيرة الأيام الماضية، وإصابة أكثر من 40 ألف شخص وارتفاع الوفيات إلى أكثر من 1200 شخص، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ.



وعلى الرغم من انتشار المرض بصورة رهيبة، إلا أن كثير من الأشخاص لا يملكون المعلومات الكافية حول كيفية الوقاية منه، خاصة مع اضطرار الكثيرين للسفر الخارجي للعمل أو الدراسة.



وما يزيد من حدة المشكلة هو إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الصين أن ارتداء الكمامات والأقنعة قد لا يجنبنا التقاط عدوى من أشخاص مصابين.



ولقد حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة انتقال الفيروس أثناء السفر، خاصة السفر الجوي خارج البلاد بسبب زيادة احتمال تواجد المسافرين الدوليين من المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بالفيروس.



ولقد وجهت منظمة الصحة عدد من النصائح الهامة للمسافرين لتجنب انتقال المرض إليهم، وهي كما يلي:

1- تجنب الاختلاط مع الناس، والابتعاد قدر المستطاع عن الأماكن المزدحمة، ووضع الكمامة.

2- تجنب المصافحة، ومن المفضل غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو وضع علبة مطهر في حقيبتك.

3- ضرورة غسل وتعقيم اليدين في حال ملامستها لأي شيء في المطار أو في الطائرة.

4- تجنب ملامسة عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير معقمة.

5- تجنب الإقتراب من الأشخاص، التي تبدو عليهم أعراض السعال والعطس.

6- في حال السعال أو العطس حاول وضع منديل على فمك وقم برميه فور انتهائك في سلة المهملات.

7- ضرورة وضع الكمامة بمجرد دخولك من باب المطار، وحاول عدم خلعها نهائياً.

8- قم بتطهير الطاولة الموضوعة أمامك في الطائرة، كما حاول تعقيم أي شيء تلامسه يديك.

9- تجنب تناول اللحوم وامتنع نهائياً عن أكل اللحوم النيئة.