كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهذا السعر.. أستون مارتن تستعد للكشف عن فانتاج رودستر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة أستون مارتن البريطانية لطرح سيارتها الرياضية الجديدة من أيقونتها Vantage، حيث تتميز السيارة بأنها ثنائية المقاعد المكشوفة، ومن المقرر طرحها العام الجاري بسعر 157 ألف و300 يورو أي حوالي (2.480.600) جنيه تقريبًا.

مواصفات سيارة فانتاج رودستر الجديدة

Advertisements

- تم تجهيز السيارة الجديدة بسقف قماشي قابل للطي بضغطة زر وحتى سرعة 50 كلم، والذي يضيف لوزن السيارة 60 كجم فقط، بينما تسع السيارة 200 لتر من الأمتعة.

- وتعتمد السيارة الرودستر على سواعد محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V. ويزأر المحرك سعة 4 لتر بقوة 375 كيلووات/510 حصان.

- تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 300 كلم/س.