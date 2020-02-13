احتفلت "توتال إيجيبت"، بافتتاح مركز توتال كوارتز لخدمة وصيانة السيارات ” TOTAL QUARTZ Auto Care" رقم 1000 في أفريقيا.
قالت الشركة عبر بيان صحفي لها:" يقع المركز الجديد في محطة خدمة الطريق الدائري الذي يربط بين القاهرة والسويس، مما يجعله علامة فارقة لنشر هذا المفهوم في أفريقيا بصفةعامة، وفي مصر بصفة خاصة، حيث يوجد بالفعل 223 مركزًا من مراكز توتال كوارتز لخدمة وصيانة السيارات ، ومن المقرر افتتاح 50 مركزًا جديدًا، وفقًا لخطة عام 2020 للتوسع في مصر".
وأعرب بيامي أوفن، المدير الإقليمي لشركة توتالإيجيبت، عن سعادته قائلًا: "نحن سعداء للغاية بأن افتتاح مركز توتال كوارتز لخدمة وصيانة السيارات رقم ألف في أفريقيا كان هنا في مصر، حيث أن هذه المراكز تُسهم في ضمان تقديم أفضل خدمة، وجودة منتجات للعملاء، وتحقيق هذا الهدف هو خير دليل على التزامنا اتجاه عملائنا بالتطور المستمر من خلال تقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات مُلّاك، وسائقي السيارات بكفاءة، وفاعلية أكبر".
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الإقليمي لـ"توتال إيجيبت": سعداء بافتتاح مركز الخدمة رقم ألف في أفريقيا بـ"مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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