نيسان تختتم الدورة الخامسة عشرة من رالي حائل نيسان الدولي – الفائز بالمركز الأول حصل على سيارة نيسان باترول 2020 سوبر سفاري

الخليج ٣٦٥ نت – اختتمت نيسان مشاركتها في رالي حائل نيسان الدولي بدورته الخامسة عشرة السبت في 8 فبراير حيث سجّل المشاركون فيه نتائج ممتازة. وقد أبهر السائقون الحضور بأدائهم اللافت الذي أبرز مواهبهم وخبراتهم الواسعة في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، والتي شكّلت نيسان جزءًا مهماً منها على مرّ السنوات السبع الماضية.

وشارك في دورة هذه السنة 121 سائق جاء في مقدمتهم السعودي صالح العبدالعالي الذي حقق المركز الأول في الترتيب العام بمعاونة ملاحه النرويجي أولاء فولون. وجاء في المركز الثاني التشيكي ميروسلاف زابليتال وملاحه السلوفاكي مارك سايكورا. وحقق السعودي المشنا الشمري وملاحه مازن الشمري المركز الثالث، حيث احتل سائقا نيسان المشنا الشمري ومطير الشمري المركزين الثالث والرابع على التوالي في الترتيب العام. ومنحت الشركة الفائز بالمركز الأول جائزة سيارة نيسان باترول 2020 سوبر سفاري، وقدّم منظمو الرالي جائزة سيارة نيسان نافارا لكل من الفائزين بالمركزين الثاني والثالث.

وكانت شركة نيسان قد واصلت على مدى السنوات السبع الماضية التعاون مع منظمي هذا الحدث المرموق وتقديم دعمها للبطولة متوّجة مسيرة التعاون هذه بحدث رياضي استقطب محبي السيارات وبطولات الرالي من حول العالم، وقد ساهمت الشركة في دعم الرالي لاستمرار نجاحه انطلاقاً من التزامها تجاه السائقين السعوديين حيث تولت دعمهم وأشرفت على تطوير أدائهم منذ رعايتها البطولة للمرة الأولى.

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وتعليقاً على ختام الرالي، قال بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: “لقد سعدنا بالنتائج الملفتة التي سجلها السائقون المشاركون في رالي هذه السنة وتميّز السعوديون بالفعل من حيث الأداء في هذه الدورة، حيث أثبتوا قدرات استثنائية في رياضة السيارات الصحراوية. وتفتخر نيسان بالفرصة التي أتيحت لها لرعاية هذا الحدث الرائد على مرّ السنوات الماضية وبمساهمتها في تدريب وتطوير أداء مجموعة من السائقين الذين سيواصلون تحقيق الإنجازات مستقبلاً في هذه الرياضة التي تستهوي كثيرين على مستوى دول الخليج والعالم.”

يشار الى أنّ رالــي حائــل نيســان الدولــي يعدّ مــن أبــرز الأحــداث الرياضيــة العالميــة التــي تقــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية وقــد ســجل فــي دوراتــه المتعاقبــة عــدداً ضخمــاً من المشــاركات العالميــة والعربيــة والمحليــة وحقــق نســبة حضــور جماهيــرية مذهلــة. ويهــدف الرالي إلــى تنشــيط الســياحة وتفعيــل النشــاط الاقتصــادي فــي المنطقــة مــن خــلال جــذب الاســتثمارات وتوطيــد اهتمــام الشــركات الكبــرى فــي المنطقــة وبنــاء علاقــات شــراكة اســتراتيجية معهــم.