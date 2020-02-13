“بالصور” لينكون كونتيننتال 1980 بحالة جديدة كلياً.. فما قصتها؟

الخليج ٣٦٥ نت – لا نعلم كيف هربت هذه السيارة من جامعي السيارات، ولكن سيارة لينكون كونتيننتال مارك VI موديل 1980 هذه معروضة للبيع بسعر 27,900 دولار (104,600 ريال)، وهي تبدو جديدة كأنها قفزت في ثقب زمني، حيث تمتلك 2,549 كم فقط في عداد المسافة الخاص بها، على الرغم من عمرها البالغ 40 عام.

لن يكون مفاجئاً إن أخبرناك أن هناك قصة وراء السيارة وسبب حالتها الرائعة، فقد قام المالك الأصلي بشرائها في عام 1980، وقادها للمسافة لمسافة 2,414 كم قبل أن يتركها، وبعد وفاته تم تخزينها لسنوات، وفي نهاية المطاف، تم بيعها ليُعاد تشغيلها مرة أخرى، وكجزء من عملية إعادة إحيائها، حصلت على أحزمة وبطارية وخزان وقود ومكيف هواء جديد.

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بعد ذلك تم بيعها مرة أخرى إلى رجل أكبر سناً في عام 2012، وبما أنه كان متقاعداً فلم يكن يقودها كثيراً وأبقاها مخزنة، ووافقته المنية بعد ذلك بعامين، وكما حدث من قبل، فقد احتفظت الأسرة بالسيارة، ولكن تم بيعها في النهاية من قبل تاجر محلي، والآن أدرجها بسعر 27,900 دولار (104,600 ريال)، وهذا كثير بالنسبة لسيارة عمرها 40 عام، لكن يبدو أنها تستحقها بفضل حالتها الجيدة.

وعلى الرغم من أن هذا الطراز ليس فاخراً وفقاً لمعايير اليوم، إلا أنه يحتوي على مقاعد جلدية وزخارف خشبية كبيرة وراديو CB ونظام صوتي رباعي مع مشغل شرائط، كما أنه يستمد قوته من محرك V8 سعة 5.8 لتر يولد 140 حصان وعزم دوران قدره 359 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات يرسل القوة إلى العجلات الخلفية.