إتاحة استبدال المرايا الجانبية بالكاميرات في لكزس ES بأوروبا

الخليج ٣٦٥ نت – سيتم استبدال المرايا الجانبية التقليدية في السيارات بالكاميرات والشاشات في النهاية، وقد اتخذت لكزس هذه الخطوة بالفعل قبل عامين، حيث قدمت شاشة العرض الجانبي الرقمية لـ ES في اليابان، والآن وجدت هذه التقنية طريقها إلى أوروبا، حيث أصبحت متوفرة لـ ES 300h بشكل اختياري بسعر 1,600 جنيه استرليني في المملكة المتحدة (7,700 ريال) وتوفر رؤية جيدة للمنطقة بجانب السيارة كما أنها تزيل النقاط العمياء تماماً عند الدوران.

سوف ينظر السائقون الآن إلى شاشتين مقاس 5 بوصة تقع في قاعدة أعمدة A، ويتم دمج الكاميرات في أغلفة أقل حجماً وأكثر ديناميكية تقلل من ضوضاء الرياح على السرعات العالية، وتتميز بوجود سخانات مدمجة لحمايتها من قطرات المطر والثلج، ويأتي النظام مزود بمستشعر يعمل على تقليل الوهج تلقائياً من المصابيح الأمامية في الليل، كما يتضمن جهاز كشف عن النقاط العمياء أيضاً.

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تتميز شاشة العرض الجانبي بوظائف نشطة تقدم لمن يجلسون خلف عجلة القيادة العديد من المعلومات الخاصة بالسيارة مثل الإشارات وغيرها، ولكن إذا كانت هذه الخاصية مزعجة بالنسبة لك فيمكنك إيقافها، كما تمتلك وظائف أخرى مثل الخطوط المرجعية للمسافات في الخلف والأمام على الطريق.

في الختام، ستستعرض شركة لكزس هذه التقنية في معرض جنيف للسيارات 2020 الشهر المقبل، هل تتمنون وصولها إلى أسواقنا؟