“رسمياً” مرسيدس اس كلاس الشكل الجديد ستدشن في 2020

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من الانخفاض الطفيف في المبيعات العالمية، يسر دايملر أن تعلن عن نتائج مالية إيجابية لعام 2019، وللحفاظ على هذه النتائج، فإن الشركة الألمانية لديها العديد من المنتجات الجديدة المقرر إطلاقها في وقت لاحق هذا العام، من بينها مرسيدس بنز اس كلاس وEQA الكهربائية

أكدت مرسيدس ذلك في البيان الصحفي الذي استعرضت فيه النتائج المالية، ووفقاً للصور التجسسية التي رأيناها مؤخراً، فنتوقع أن يتم الكشف عن اس كلاس الفاخرة الجديدة لأول مرة في النصف الثاني من 2020، على الأرجح في معرض باريس للسيارات الخريف القادم.

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بالإضافة إلى ذلك، ستقوم مرسيدس بالكشف عن أول SUV مدمجة كهربائية بالكامل، والتي من المتوقع أن تصل في الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري، وستكون EQA جزءً من خطة الشرطة للتوجه نحو الكهرباء وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي تتضمن أيضاً محركات هجينة بالقابس وغيرها.

في النهاية، يجدر بالذكر أن شركة صناعة السيارات الألمانية تختبر حالياً نسخة كهربائية من اس كلاس، والتي ستحصل على اسم EQS، وبعد الكشف عن ذلك بالأمس، فنتوقع أن يتم الكشف عن أول سيدان كهربائية بالكامل من مرسيدس قبل نهاية العام، ولكن ليس قبل الكشف عن اس كلاس W223.