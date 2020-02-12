"أكاديا" الجديدة تشعل المنافسة مع "لاند كروزر"

كتب: باسل الحلواني

لفت الجيل الجديد من سيارة جي إم سي الشهيرة أكاديا، انتباه عشاق السيارات رباعية الدفع حول العالم.

وتعد السيارة "أكاديا"، منافساً شرساً لسيارة تويوتا الضخمة الشهيرة لاند كرورز، فمن ناحية التصميم جاءت هذه السيارة شبيهة بعض الشيء بسيارات لاند كروزر التي أطلقتها تويوتا

في الأعوام الثلاثة الماضية، وخصوصا من حيث تصميم الأضواء وشكل الشبك الأمامي.

ومقارنة بسيارات أكاديا السابقة حصلت هذه المركبة على تصميم جديد كليا لأقراص العجلات، وواجهات مختلفة تماما، وتصميم محدث لأشكال المصابيح التي جاءت بإطارات

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مضيئة عبر شرائط LED.

كما ميز هذه السيارة تداخل اللون الأسود الذي طليت به ممتصات الصدمات والإطارات والمرايا مع الألوان الأساسية للهيكل.

وحصلت مركبة جي إم سي المطورة على قمرة أنيقة يدخل في تصميم عناصرها الجلد الفاخر مع الكروم والخشب بصورة مميزة، كما زودت بأنظمة تكييف متطورة، ونظام لتنقية الهواء في المقصورة، وانظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء.