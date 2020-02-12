كتب: باسل الحلواني
لفت الجيل الجديد من سيارة جي إم سي الشهيرة أكاديا، انتباه عشاق السيارات رباعية الدفع حول العالم.
وتعد السيارة "أكاديا"، منافساً شرساً لسيارة تويوتا الضخمة الشهيرة لاند كرورز، فمن ناحية التصميم جاءت هذه السيارة شبيهة بعض الشيء بسيارات لاند كروزر التي أطلقتها تويوتافي الأعوام الثلاثة الماضية، وخصوصا من حيث تصميم الأضواء وشكل الشبك الأمامي.
ومقارنة بسيارات أكاديا السابقة حصلت هذه المركبة على تصميم جديد كليا لأقراص العجلات، وواجهات مختلفة تماما، وتصميم محدث لأشكال المصابيح التي جاءت بإطارات
كما ميز هذه السيارة تداخل اللون الأسود الذي طليت به ممتصات الصدمات والإطارات والمرايا مع الألوان الأساسية للهيكل.
وحصلت مركبة جي إم سي المطورة على قمرة أنيقة يدخل في تصميم عناصرها الجلد الفاخر مع الكروم والخشب بصورة مميزة، كما زودت بأنظمة تكييف متطورة، ونظام لتنقية الهواء في المقصورة، وانظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء.
كانت هذه تفاصيل خبر "أكاديا" الجديدة تشعل المنافسة مع "لاند كروزر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.