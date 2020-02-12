جيب تطرح موديلاً خاصاً من سيارتها البيك آب الشهيرة "جلاديتور"

تعتزم شركة صناعة السيارات الأمريكية "جيب"، طرح موديلاً جديداً من سياراتها البيك آب الشهيرة "جلاديتور"، مخصص للقيادة على الطرق غير الممهدة والرمال بفضل تجهيزها بمجموعة تعليق خاصة يمكنها تحمل الصدمات القوية، كما أنها تتمتع بحماية عالية ضد درجات الحرارة العالية،

بالإضافة إلى تجهيز المقدمة بألواح لحماية قاع السيارة.

وتقف السيارة على جنوط قياس 17 بوصة بإطارات خاصة بالطرق الوعرة. ويبلغ الخلوص الأرضي 29.5 سم، بينما تبلغ زاوية المنحدر الأمامي 44.7 درجة،

في حين تبلغ زاوية المنحدر الخلفي 5ر25 درجة.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك V6 سعة 3.6 لتر وبقوة 288 حصان مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات أو أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ومن المقرر أن تطرح جيب الطراز الجديد خلال الربع الثاني من العام الجاري لتشعل نار المنافسة مع فورد F-150 Raptor وشيفروليه Colorado ZR2.