كتب: باسل الحلواني
كشف أحدث التقارير الصادرة عن موقع EV-Sales، المتخصص في إعداد الإحصائيات الخاصة بالسيارات الكهربائية، عن احتلال الصين المركز الأول في قائمة مبيعات السياراتالكهربائية حول العالم.
وتمكنت الصين، من بيع وتسليم ما يقرب من 1.2 مليون سيارة بنهاية 2019، مقابل 1.1 مليونسيارة كهربائية، تم بيعها وتسليمها خلال 2018، بمعدل نمو يصل إلى 6.8%.
ووفقاً للموقع المتخصص، فإن الصين استحوذت على حصة تصل إلى 53.3% من إجمالي مبيعات العالم من سيارات الركوب المدعومة بمحرك كهرباء بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.