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الصين تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية

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كتب: باسل الحلواني

كشف أحدث التقارير الصادرة عن موقع EV-Sales، المتخصص في إعداد الإحصائيات الخاصة بالسيارات الكهربائية، عن احتلال الصين المركز الأول في قائمة مبيعات السيارات

الكهربائية حول العالم.

وتمكنت الصين، من بيع وتسليم ما يقرب من 1.2 مليون سيارة بنهاية 2019، مقابل 1.1 مليون

سيارة كهربائية، تم بيعها وتسليمها خلال 2018، بمعدل نمو يصل إلى 6.8%.

 ووفقاً للموقع المتخصص، فإن الصين استحوذت على حصة تصل إلى 53.3% من إجمالي مبيعات العالم من سيارات الركوب المدعومة بمحرك كهرباء بالكامل.

 

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