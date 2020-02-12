وزارة الصحة توضح مقاييس اختيار مقاعد الأطفال بالسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت وزارة الصحة بالممكلة عدداً من القواعد الواجب اتباعها خلال اصطحاب الأطفال في السيارات؛ حماية لهم من أي ضرر من الممكن أن يتعرضوا له، وتشمل ما يلي:

الإبقاء على الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارات ووضع حزام الأمان.

استخدام المقاعد المخصصة للأطفال التي تثبت في الجزء الخلفي من السيارة.

اختيار المقعد المناسب لكل مرحلة سنية أمر ضروري لحماية الأطفال وتقليل الحوادث.

تركيب المقاعد الخاصة بالأطفال بشكل سليم لحمايتهم، ومنع وقوع اصابات لهم.

وأوضحت الوزارة عدة مقاييس هامة لاختيار مقاعد الأطفال، وتشمل ما يلي: