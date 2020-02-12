قصة كفيف صدمته سيارة.. تغيرت حياته بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – في بعض الأحيان تأتي الأمور والأحداث السيئة حاملة لنا خيراً دفيناً لا نعلمه، وهذا بالضبط ما حدث مع رجل بولندي يعاني من عمى تام في عينه اليسرى ولا يستطع إلا تمييز الظلال والإضاءة بعينه اليمنى يُدعى “يانوش غوراي”، بعدما تعرّض لحادث دهس عام 2018 أثناء عبوره الشارع، حيث ارتطمت رأسه بغطاء السيارة ثم بالأسفلت في الشارع، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية في وركه.

وفي أحد الأيام، استيقظ “غوراي” وفتح عينيه ووجد أنه يرى أكثر من الظلال المعتادة والأضواء الخافتة، فقد بدأ يرى الأشياء أكثر وضوحاً من ذي قبل وأخبر أطبائه عما حدث معه، إلا أنهم لم يتمكنوا من تفسير ذلك.

ويقول إنه عندما غادر المستشفى، رأى أشخاصاً في الشارع وأمكنه رؤية أرقام لوحات تسجيل السيارات وقراءة النص على هاتفه الذكي، وقال: “لقد تغيرت حياتي!”، فقد حصل على وظيفة كحارس أمن في المستشفى حيث استعاد بصره.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى “أغنيسكا فيسنيفسكا”: “لقد تحسن بصره خلال أسبوعين.. ولا نعرف تماماً سبب ذلك، ربما مزيج الأدوية الذي كان يتناوله خلال ذلك الوقت”، والجدير بالذكر أنه رفض المشاركة في الدراسات الطبية لمساعدة الأطباء على حل لغز استعادة البصر لديه.