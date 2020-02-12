تعرف على كيفية تنظيف الجنوط الألومنيوم بشكل صحيح

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الجنوط الألومنيوم أحد العوامل الرئيسية التي تبرز جمال وجاذبية السيارة، وخلال فصل الشتاء تتعرض الجنوط إلى كثير من الأتربة والاتساخات التي تفسد جمالها وتعرضها للضرر.



ولقد نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني قائدي السيارات بضرورة تنظيف وغسل الجنوط الألومنيوم بشكل دوري، وعدم إهمال العناية بها.



وأوضحت الهيئة أن ترك الجنوط متسخة لفترة طويلة له آثار سلبية عديدة، ومنها صعوبة تنظيفها في مراكز غسل السيارات، واحتمال تعرضها للخدوش أثناء إزالة الاوساخ منها، بالإضافة إلى فقد الطبقة الخارجية اللامعة لها.



وكشف الألمان عن عدد من النصائح يجب اتباعها حال تنظيف الجنوط الألومنيوم، وهي كما يلي:

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1- في حال غسل الجنوط في مراكز غسل السيارات فإنه يفضل استخدام أجهزة الغسل ذات الفوهات المستديرة.

2- أما إذا قام مالك السيارة بغسلها، فيجب في البداية غسلها لطف باستخدام إسفنجة ناعمة وماء فقط، ويمكن اللجوء إلى مواد التنظيف المخصصة للجنوط إذا كانت متسخة بشدة.

3- عدم استخدام المواد والسوائل الكيميائية التي يتم تنظيف الأجهزة المنزلية بها مثل منظفات الأفران ومعجون الأسنان، لأنها تتسبب في فقدان طبقة اللمعان في الجنوط.

4- ضرورة ارتداء القفازات عند استخدام المنظفات الحمضية، وعدم تنفس أبخرة الرذاذ لخطره الشديد على الجهاز التنفسي.