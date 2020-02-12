تويوتا لاندكروزر تحصل على إصدار “أفق الصحراء” الخاص

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت تويوتا إصدار محدود جديد للاندكروزر في أستراليا باسم “أفق الصحراء”، مع عزم الشركة صنع 400 نسخة فحسب بسعر 129,090 دولار أسترالي، ما يعادل 32,000 ريال. وتأتي الـ SUV بشبك أمامي مختلف عن الموديل القياسي بلمسات سوداء ومصابيح أمامية سوداء، ونرى تحديثات داخلية كذلك مثل تخييط خاص للمقاعد الجلدية وشعار “لاندكروزر” على مساند الظهر، ومقود جلدي بخاصية التدفئة والتهوية. Advertisements وتشمل مزايا السيارة إضاءة LED وجنوط 18 إنش وسقف قمري ونظام تحكم في الجو بأربع مناطق وإمكانية تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية الكهربائية ونظام صوتي فاخر ونظام ملاحة بالأقمار الصناعية والمزيد. وتعتمد “أفق الصحراء” على محرك V8 تيربو ديزل سعة 4.5 لتر بقوة 268 حصان وعزم دوران 650 نيوتن.متر، بنظام دفع رباعي وجير أوتوماتيكي 6 سرعات.

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