“بالصور” تعرف على أصغر السيارات في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – عند التفكير في شراء سيارة جديدة فإن البعض يفضل شراء السيارات SUV الضخمة، والبعض الآخر يختار السيارات الرياضية، وغيره، لكن هل تتوقع أن يختار أحد السيارات الصغيرة جدا؟



بالفعل توجد فئة من الأشخاص يفضل السيارات الصغيرة جداً، لتمتعها بالعديد من المزايا، مثل سهولة ركنها وانخفاض استهلاكها للبنزين، واليوم سنقدم لكم عدد من السيارات من فئة (مايكروكار)، والتي استحقت لقب أصغر سيارات في العالم.

1- بي ام دبليو (ايزيتا)



تعد السيارة الشهيرة بي ام دبليو (ايزيتا) من أصغر السيارات التي تم صنعها في العالم، وقدمتها شركة Iso SpA الإيطالية، ولقد ظهرت في العديد من الأعمال السينمائية، وتتميز السيارة ببابها الوحيد الذي يفتح من الأمام وزودت بمحرك مكون من أسطوانة واحدة.

2- باسكالي رسيو



وهي من السيارات الإيطالية صغيرة الحجم جداً، وهي سيارة كهربائية آمنة لا تحتاج لرخصة لقيادتها في إيطاليا.

3- سيارة (تانجو)

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قامت شركة (كميونرز كارز) ببناء هذه السيارة الصغيرة، وعلى الرغم من حجمها الصغير إلا أنها تتمتع بمحركين كهربائيين يولدان عزم دوران يصل إلى 4000 نيوتن.م، وهي تعد من السيارات النادرة، التي لم يصنع منها إلا 20 سيارة فقط.

4- فيات 500



تعتبر فيات 500 الجديدة صغيرة، لكن عند وقوفها بالقرب من 500 القديمة، ستلاحظ أن الجديدة أكبر من القديمة بثلاثة أضعاف، محركها الأصلي مزود بمحرك خلفي مثبت على أسطوانتين.

5- فولداموبيل



من صنع شركة إلكترو ماشينو الألمانية في 1950، ولقد صنع منها 123 سيارة فقط في العالم.

6- سيارة (بيل)



تعد سيارة (بيل) من أصغر السيارات التي صنعت في العالم، ولم يصنع منها سوى قرابة 50 سيارة فقط من عام 1962 إلى عام 1965.