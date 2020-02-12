طريقة بسيطة لتلميع سيارتك باستخدام بلسم الشعر!

الخليج ٣٦٥ نت – تعبر نظافة السيارة وأناقتها عن شخصية مالكها، وبقاء السيارة نظيفة يساهم في راحة السائقين أثناء القيادة، وتختلف أدوات ووسائل التنظيف التي يتم استخدامها، لكن هل تعلم أن بلسم الشعر يساهم في تنظيف ولمعان سيارتك؟



نعم بالفعل ما قرأته صحيحاً، حيث يحتوي بلسم الشعر على مادتي اللانولين والسيليكون، وهي المواد التي تجعل شعرك ناعماً، كذلك تعمل هذه المواد على جعل سيارتك لامعة ومضادة للماء أيضاً.

وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة الصحيحة لاستخدام بلسم الشعر في العناية بالسيارة وإضافة اللمعان على طلائها، فقط إتبع الخطوات التالية.



في البداية يجب اختيار مكان مظلل لتنظيف السيارة، لأن أشعة الشمس ستعمل على جفاف البلسم بصورة سريعة مما يؤدي إلى عدم الإستفادة الكاملة منه، ثم قم بإزالة الأتربة والغبار باستخدام المياه فقط.



بعد ذلك قم بإضافة سائل غسيل السيارة على دلو مملوء بالمياه، ومن ثم استخدم قطعة قماش ناعمة والمياه التي أعددتها سابقاً في غسل السيارة، ثم قم بتغيير المياه مرة أخرى لإعادة غسل السيارة مرة أخرى.



بعد ذلك قم بوضع ما يعادل كوبين من الماء في الدلو، وأضف نصف كوب من بلسم الشعر عليه، وإبدأ في استخدام قطعة قماشية لتلميع سيارتك، ثم اشطف سيارتك جيداً بالماء النظيف وقم بتجفيفها بقطعة قماش جافة، في النهاية ستجد سيارتك تلمع بطريقة مدهشة.