عرض خاص للصيانة الدورية على سيارات هيونداي من الوعلان

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، واحصل على فلاتر مجانية (فلتر هواء – فلتر زيت – فلتر مكيف) عند تغيير زيت المحرك، وذلك عند قيامك بالصيانة الدورية لسيارتك الهيونداي. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه الشروط والأحكام: يسري هذا العرض فقط على تغيير زيت شل هيلكس الترا التخليقي (5W-40).

العرض يسري على الصيانة الدورية للـ 10,000 كم وما بعد.

يشمل جميع موديلات هيونداي 2014 وما بعد.

العرض لا يشمل مركبات جينيسس G70 – G80 – G90.

يسري العرض حتى 27 فبراير 2020. صورة العرض:

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