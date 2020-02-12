عرض الجميح للسيارات على شراء كاديلاك XT5 موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، وامتلك كاديلاك XT5 2020 الجديدة بمواصفات تثير جميع الحواس! *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كاديلاك XT5 موديل 2019 Advertisements مميزات العرض: ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات وصيانة مجانية / 100,000كم * تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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