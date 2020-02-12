كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بي ام دبليو" تتخلى عن خططها لفتح مصنع في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير ان شركة "بي ام دبليو" قد تخلت عن خططها لفتح مصنع في روسيا بعد انهيار المحادثات مع السلطات بسبب الإعانات الحكومية للمنشأة .

نقلت "أوتوموتيف لوجيستيكس" عن ستيفان تيوشيرت الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إم دبليو روسيا قوله إن "بي إم دبليو" فشلت في التوصل إلى نتيجة في المحادثات مع مسؤولي الحكومة الروسية بشأن مستوى الحوافز الاقتصادية للمصنع.

تقوم شركة Avtotor الشريكة المحلية لشركة BMW حاليًا بتصنيع سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي من فئة 3 و 5 سيارات في جيب كالينينجراد البلطيق الروسي من مجموعات مستوردة شبه قاسية. قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة BMW هارالد كروجر في عام 2018 أن الشركة تدرس إنشاء مرافق الإنتاج المحلية الخاصة بها في روسيا.

ورفضت متحدثة باسم BMW التعليق على التقرير ، قائلة فقط أن شركة صناعة السيارات تستعرض باستمرار إنتاجها العالمي على المدى الطويل.

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وقالت المتحدثة لصحيفة أوتوموت يوروب "نرى روسيا كسوق مهم لمجموعة BMW ونحن على اتصال دائم بشريكنا في الإنتاج Avtotor".

افتتحت منافسة BMW Daimler مصنعًا بالقرب من موسكو في العام الماضي لتصنيع سيارات مرسيدس بنز.

كانت مرسيدس العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في روسيا في عام 2019 حيث بلغت مبيعاتها 42،046 ، بزيادة 11 في المائة ، وفقًا لبيانات رابطة الأعمال الأوروبية ومقرها موسكو. كانت BMW العلامة التجارية الأولى والثانية ، خلف مرسيدس ، حيث بلغت مبيعاتها 41،520 ، بزيادة 17 بالمائة.

في حين أن مبيعات بي إم دبليو في روسيا صغيرة ، كانت شركة صناعة السيارات تتطلع إلى توسيع الإنتاج المحلي للحفاظ على توازن معقول بين الطرز المحلية والمستوردة ، حسبما نقلت شركة أوتوموتيف لوجيستيكس عن تيوتشيرت.